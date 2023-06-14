Kandemir, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanlığına getirildi

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanlığına, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir getirildi.



Konfederasyon Genel Başkanı Ziya Sözen'in istifa etmesi üzerine yönetim kurulu toplandı.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Kandemir, yönetim kurulunun kararıyla konfederasyonun genel başkanlığına seçildi.

Kandemir, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalara aynı tempoda devam edeceğini belirtti.



Ziya Sözen'e emekleri için teşekkür eden Kandemir, "Omuzlarımıza yüklenen yük ve sorumluluk artmıştır. Güvenlik korucularımız için yönetim ve temsilcilerimizle her zamankinden daha çok çalışacağız." dedi.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.