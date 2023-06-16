Midyat'ta YKS için hazırlıklar tamamlandı

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) için hazırlıklar tamamlandı.



ÖSYM İlçe Koordinatörü Doç. Dr. Abdurrahim Kaplan, yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 40 okulda yapılacak sınavda 1114 kişinin görev alacağını, 7 bin 813 kişinin sınava gireceğini söyledi.



Sınav için tüm kurumların seferber olduğunu kaydeden Kaplan, şöyle konuştu:



"Midyat Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü konaklama sorunu yaşayacak adaylar için öğrenci yurtlarını hazır hale getirildi. Midyat Belediyesine bağlı ekipler tam kadro sahada olacak. Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatıyla 6 farklı noktasında karşılama birimleri görevde olacak. Okul çevrelerinde yaşanacak gürültü kirliğini önlemek için de imar ekipleri sınav saatlerinde önlemler alacak."



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