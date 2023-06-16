TMO günlük hububat alım kapasitesini artırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TMO günlük hububat alım kapasitesini artırıyor

AA

TMO günlük hububat alım kapasitesini artırıyor

MARDİN (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Mardin'de alım yerlerimizin ve depolarımızın kapasitesini birkaç kat artırıyoruz." dedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Hububat Ticaret Merkezi'nde çiftçilerle bir araya gelen Güldal, burada yaptığı konuşmada, Mardin'in ülke için önemli bir tarım bölgesi olduğunu belirterek, burada olmaktan duyduğu memnuiyeti dile getirdi.

Türkiye'de şubat ayına kadar kuraklık riskinden dolayı endişe duyduklarını, ancak mart ve nisan ayında gelen yağışların verimi olumlu yönde etkilediğini kaydeden Güldal, bereketli bir üretim yılı yaşandığını ifade etti.

Türkiye'nin bu noktada kendine yeten bir ülke olduğunun altını çizen Güldal, bu yönde çalışma ve desteklerin yürütüldüğünü aktardı.

Hububat alımlarının başladığına dikkati Çeken Güldal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla hububat fiyatları açıklandı. 8 bin 250 lira ekmeklik buğday, 7 bin lira arpa, 9 bin lira makarnalık buğday olarak kamuoyuna açıklanmıştı. Üzerine 1000 lira da hububat destekleme primi verildi. Bu önemli bir gelişmedir. Tarımda elverişliliğin, çiftçinin refahının sürdürülebilmesi için bu tür destekler yapılmaktadır. Yani buğdaya ve arpaya pozitif bir yaklaşım gösteriyoruz."

Güldal, TMO olarak geçen yıl çok yüksek bir ürün miktarını alarak depolara koyduklarını, bu zamana kadar piyasada çeşitli uygulamalar yaparak piyasayı yönettiklerini anlattı.

Geçen yıl ülke genelinde yaklaşık 20 milyon ton rekoltenin önemli bir kısmını TMO olarak stoklara çektiklerini söyleyen Güldal, şunları dile getirdi:

"2022 yılının üretiminden 2023 yılı hasat dönemine kadar olan süreçte de piyasa istikrarlı, dengeli ve verimli bir şekilde yönetildi. Bu yıl hasat dönemi başlarken de alım fiyatları belirlenirken de aynı anlayışı, gayreti ve titizliği gösterdik. Üretim maliyetlerine, piyasa fiyatlarına, üreticinin beklentilerine ve hububat üretiminin devamlılığına katkı sağlayacak bir fiyatı hazırlamış olduk. TMO'nun fiyatları piyasa referans fiyatlarıdır. Devletin belirlediği fiyatlar esas alınmalıdır. Onun altındaki fiyatları kabul etmiyoruz. Üreticinin hakkı budur ve en az bunu alması gerekmektedir. Dolayısıyla TMO olarak devletin açıklamış olduğu fiyattan alım yapmaya başladık. Mardin'de 9 Haziran'dan itibaren mahsul alımları başladı. Randevu konusunda yoğun bir talep var. Bu talebin de karışlanması gerekiyor. Mardin'de alım yerlerimizin ve depolarımızın kapasitesini birkaç kat artırıyoruz. Alım yerlerindeki miktarlarımız şu anda 1200-1300 ton civarındadır. Önce 3 bin 700 tona, ondan sonra 4 bin tonlara ve daha üzerlerine günlük alım kapasitemizi çıkaracağız. Hazırlıklarımızı yaptık, randevularımızı açtık. Süreci de yakından takip edeceğiz."

Güldal, başka bölgelerde de aynı şekilde taleplerin olduğunu ve bu tedbirleri orada da almaya devam ettiklerini vurguladı.

Kendilerine arz edilen son ürün alınana kadar alımların yapılacağının altını çizen Güldal, TMO çalışanlarının 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde sadece 3 gün tatil yapacağını ve diğer günlerde alımların süreceğini sözlerine ekledi.

- Son 5 yılın en iyi ve kaliteli hasadı

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen de buğday hasadının başladığını, son 5 yılın en iyi ve kaliteli hasadının yapıldığı bilgisini aldıklarını söyledi.

Bundan ciddi anlamda mutluluk duyduklarını aktaran Göymen, şunları aktardı:

"Açıklanan fiyat ve desteklemeler, çiftçinin ellerine geçmesi hususunda çok ince ve hassas davranıyoruz. Bizim için en önemli olan, çiftçinin ürününü Toprak Mahsulleri Ofisinin belirlediği fiyatın altında satmayarak her yıl ürün devamlılığının artmasını istiyoruz. Bizim için çiftçinin gerçekten para kazanması, sürekliliği, kalitesi ve toprağına iyi bakması en önemi husustur. Hepimizin ekmek teknesi tarlalardır. Bizler verimli toprağa sahip olduğumuzdan ihracatımızı da kendi mahsulümüzle yapmak istiyoruz. İthalat yapmadan yapmak istiyoruz. Bu yönde de çalışmalar devam ediyor."

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter de merkez ve üretim hakkında bilgi vererek çiftçilerin taleplerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de çok nadir iki kuş türü, ilk kez konar vaziyette kaydedildi
YEREL HABERLER Türkiye'de çok nadir iki kuş türü, ilk kez konar ...
Midyat'ta YKS için hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Midyat'ta YKS için hazırlıklar tamamlandı
Mardin'de 200 dönüm ekili buğday yandı
YEREL HABERLER Mardin'de 200 dönüm ekili buğday yandı
Yıpranan malzemeleri dikip hazırlandıkları beyzbol şampiyonasında birinci oldular
YEREL HABERLER Yıpranan malzemeleri dikip hazırlandıkları beyzbol ...
Mardin'de enerji şirketi çalışanlarına taşlı-sopalı saldırı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin'de enerji şirketi çalışanlarına taşlı-sopalı ...
Kandemir, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanlığına getirildi
YEREL HABERLER Kandemir, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.