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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de ilaçlama çalışmaları devam ediyor

AA

Mardin'de ilaçlama çalışmaları devam ediyor

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 10 ilçe merkezi, ilçelere bağlı 892 mahalle ve mezrada 84 personel, 40 araç, 40 ekip ve 40 ULV cihazı ile sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, çalışmaların 12 ay boyunca dönemler halinde devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların daha rahat bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla 10 ilçe ve kent merkezine bağlı 892 mahalle ve mezra dahil olmak üzere mücavir alanın tamamında ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Demirtaş, "Çalışanlarımız mesai mefhumu gözetmeksiniz çalışmalarını yürütmekte. İlaçlama çalışmalarımız insan sağlığı göz önünde bulundurularak yapılıyor. İlaçlama çalışmalarında doğal hayat ve biyolojik denge hiçbir zaman göz ardı edilmiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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