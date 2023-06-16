Mardin ve Şırnak'ta öğrenciler karne aldı

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MARDİN/ŞIRNAK (AA) - Mardin ve Şırnak'ta eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla karne töreni düzenlendi.



Mardin'de merkez Artuklu ilçesi Şehit Uğur Palancı İlkokulunda düzenlenen törende, Vali Mahmut Demirtaş, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan öğrencilere karnelerini dağıttı.

Demirtaş, öğrencilere tatili dinlenerek ve bol bol kitap okuyarak geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Özel gereksinimli 129 öğrencisi bulunan Öğretmen Necmi Karataş Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde de öğrenciler, karne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Demir, il genelinde 248 bin öğrencinin karne aldığını söyledi.

Aynı zamanda özel gereksinimli öğrencilere de karnelerini vererek mutluluklarını ortak olduklarını kaydeden Demir, "Emeklerinden dolayı bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

- Şırnak

Şırnak'ta da 199 bin 143 öğrenciye karne dağıtıldı.

Vali Osman Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Özdemir, Kumçatı beldesi Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Vali Bilgin, karne verdiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Vali Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent nüfusunun 3'te birinin öğrencilerden oluştuğunu, yaklaşık 200 bin öğrenci ve 8 bin 500 öğretmenin karne sevinci yaşadığını söyledi.

Kente bu yıl 1500 öğretmen atamasıyla öğrencilerin boş dersinin olmadığını ve branş öğretmenlerinin yüzde 90’ının kadrolu öğretmenlerden oluştuğunu aktaran Bilgin, "Önümüzdeki 5 yıl, eğitimde sıçrama yılı olacak." diye konuştu.





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