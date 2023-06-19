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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılması için etkinlikler sürüyor

AA

Mardin'de tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılması için etkinlikler sürüyor

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmak için düzenlediği etkinlikleri sürdürüyor.

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, bu kapsamda taşların ilmek ilmek işlendiği kültür ve sanat şehri Mardin'in unutulmaya yüz tutan "Leyli Geceleri"ni yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için etkinliklerine devam ediyor.

Mardinlilerin birbirlerinin evlerine giderek ya da belirli bir mekanda bir araya gelerek çeşitli hikayelerin anlatıldığı, müzik ve folklor oyunlarıyla geceye neşe kattığı bir kültür etkinliği olan Leyli, aynı zamanda düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlamalarında da icra ediliyor. Sanat Akademisi avlusunda düzenlenen etkinlik yoğun katılım üzerine Kamor Millet Bahçesi Amfi Tiyatrosunda gerçekleştirildi.

Leyli Gecesi, temsili gelin ve damadın sahnelenmesi ile başladı ve ardından Mardin yöresine ait Reyhani oyunu oynandı. Daha sonra Mardin yöresine ait çeşitli türküler seslendirildi. Geceye katılan vatandaşlara yöresel çiğköfte, reyhani şerbeti ve mırra ikram edildi.

Program, toplu halay çekilmesi ile son buldu.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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