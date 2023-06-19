Artuklu Belediyesi Ortaköy Mahallesi'ndeki çocuk parkını yeniledi

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MARDİN (AA) - Mardin'de Artuklu Belediyesi Ortaköy Mahallesi'nde bulunan çocuk parkını yeniledi.



Mahallede bulunan ve kullanılamaz hale gelen çocuk parkı, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede’nin talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yeniden dizayn edildi.

Parka, çocuklar için yapılan oyun alanlarının yanı sıra, spor aletleri de kuruldu.



Ayrıca ailelerin rahatça oturup dinlenebilecekleri bank ve kamelyalar da parka kazandırıldı.



Çalışmalarla ilgili inceleme yapan Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, parkın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Tatlıdede, "Ekiplerimiz kullanılamaz halde olan parkı yeniden yapmak suretiyle yeni oyun alanları, spor aletleri, kamelya ve bankların kurulumunu tamamladı. Mahalle sakinlerimizin hizmetine açtık. İnşallah diğer mahallelerimizde de tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarımız hızla sürecek. Yatırımlarımıza ara vermeden vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.







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