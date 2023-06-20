Suriye sınırındaki park ve mesire alanında peyzaj çalışmaları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, belediye, Suriye sınırına yakın bölgede park ve mesire alanı çalışmalarına devam ediyor.

Nusaybin Belediyesinin yaklaşık 30 dönümde inşa ettiği Sınır Park ve Mesire Alanı'nda peyzaj çalışmaları sürüyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, alana büyük bir Türk bayrağı asılması talimatını verdi.

Bölgede çalışma yapan Nusaybin Belediyesi ekipleri hem Nusaybin'den hem de Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinden görülebilen direğe Türk bayrağı astı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaymakam Kayabaşı, "Şanlı bayrağımız Nusaybin'imizin prestij alanlarından olan Sınır Park Mesire Alanına çok yakıştı. Ay yıldızlı al bayrağımızın altında sınırın sıfır noktasında mırra içmeye bekliyoruz herkesi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.