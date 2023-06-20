Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

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MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar tır şoförleri Umut G. ve Yunus Ş. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Tutuksuz yargılanan şirket yetkilisi K.G, M.A. ve K.M.G'nin katılmadığı duruşmada, kazada yaralananlar ve ölenlerin yakınları hazır bulundu.

Sanık Umut G. ve Yunus Ş. savunmalarını yineleyerek, tahliye talebinde bulundu.

Yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları da sanıklardan ve olayda ihmal ve kusuru bulunanlardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mağdurların avukatları da sanıkların kaçma ihtimaline karşı tutukluluk halinin devam etmesi talebinde bulundu.

Tutuklu sanık avukatları da tahliye talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Umut G'nin tahliyesine, Yunus Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, tır şoförlerinden Umut G. ve tutuklu Yunus Ş. ile tutuksuz şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos 2022'de art arda meydana gelen kazada, 1 polis memuru şehit olmuş, 20 kişi hayatını kaybetmiş ve 47 kişi yaralanmıştı.









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