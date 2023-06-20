Mardin'de otomobilin çarptığı baba öldü, 3 yaşındaki kızı ağır yaralandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, 3 yaşındaki kızı ağır yaralandı.

Ulucami Mahallesi'nde M.Y.A'nın kullandığı 34 VH 1786 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Kesler (30) ile kızı Ravza Nur Kesler'e çarptı.

Kazada baba ve kızı ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan baba Kesler, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kızı ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Araç sürücü M.Y.A. gözaltına alındı.



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