Mardin'de kursiyer kadınlar Konya gezisine katıldı

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Cennet Vatanımızı Geziyoruz Projesi" kapsamında kadın kursiyerlere yönelik kültürel gezi etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim gören kursiyer kadınlara yıl sonu etkinlikleri kapsamında 19-21 Haziran'da Konya gezisi düzenlendi.

Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin Kadın Aile Destek merkezlerinde eğitim gören kursiyerlere yönelik düzenlenen geziye dört ilçeden 164 kadın kursiyer katıldı.

Geziye katılarak Konya'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etme fırsatı bulan kadınlar memnuniyetlerini dile getirdi.

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