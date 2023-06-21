Mardin'de ücretsiz yaz spor okulları eğitimlerine başlandı

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MARDİN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında oluşturulan "Ücretsiz Spor Okulları Projesi" kapsamında 6 branşta eğitimlere başlandı.

Bu kapsamda, Artuklu ilçesinde 7-18 yaş aralığı atletizm, basketbol, futbol, voleybol, 5-12 yaş aralığı jimnastik ve 7-14 yaş aralığı ise yüzme kurslarına yaklaşık 3 bin başvuru yapıldı. Diğer 8 ilçede de aynı branşlara yaklaşık 8 bin başvuru alındı.

Başvuru yapanların malzeme ve ekipmanlarının yanı sıra eğitim alanlarına ulaşımı Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanıyor.



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