Mardin'de babasının öldüğü kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde babasının öldüğü trafik kazasında yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ulucami Mahallesi'ndeki kazada ağır yaralanan Ravza Nur Kesler, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Hayatını kaybeden baba ve kızı, Midyat Ortaçarşı Mahallesi Kıble Mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Ulucami Mahallesi'nde M.Y.A'nın kullandığı 34 VH 1786 plakalı otomobil, Muhammed Kesler (30) ile kızı Ravza Nur Kesler'e çarpmıştı. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba Kesler, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



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