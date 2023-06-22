Midyat ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, Midyat ilçe merkezindeki caddeler ile çevre yolunda sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte yol sorununun kalıcı olarak ortadan kaldırılması için dört bir koldan yürütülen çalışmalar hem kırsal mahallelerde hem de ilçe merkezlerinde sürüyor.



Midyat'ın trafik sorununun çözümü için başlatılan "Midyat Çevre Yolu Projesi"nde sona doğru gelindi. Sıcak asfalt serimi yapılan çevre yolu vatandaşların hizmetine açıldı. İlçe merkezindeki 12. Cadde'de sıcak asfalt serimi tamamlandı. Merkez içi yollarda da çalışmalar sona erdi. Şu ana kadar Midyat merkezde toplamda 10 kilometre sıcak asfalt serimi yapıldı. Sıcak asfalt serimi ile yeni görünümüne kavuşan yollar şehre modern bir görünüm kazandırdı.



Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin'e en iyi hizmeti sunmak için sahada olduklarını belirterek, hem kırsalda hem de merkezlerde yol sorunu kalmaması için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.







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