Mardin'de baba ve kızının öldüğü trafik kazasında gözaltına alınan sürücü tutuklandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde, baba ve 3 yaşındaki kızının hayatını kaybettiği trafik kazasında gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Ulucami Mahallesi'ndeki kazada gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

Ulucami Mahallesi'nde önceki gün M.Y.A'nın kullandığı 34 VH 1786 plakalı otomobil, Muhammed Kesler (30) ile kızı Ravza Nur Kesler'e çarpmış, hastaneye kaldırılan baba ve kızı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Hayatını kaybeden baba ve kızı, dün Midyat Ortaçarşı Mahallesi Kıble Mezarlığı'nda yan yana toprağa verilmişti.

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