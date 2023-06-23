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Hurdacı kardeşler kurdukları "atık müzesi" ile geri dönüşüme dikkati çekiyor

AA

Hurdacı kardeşler kurdukları "atık müzesi" ile geri dönüşüme dikkati çekiyor

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR/SELAHATTİN EROL - Mardin'in Midyat ilçesinde geçmişte hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 4 kardeş, 5 yıl önce kurdukları atık entegre tesise bir de "atık müzesi" kazandırdı.

İlçede dede ve baba mesleği atık toplama ve hurdacılık işini 31 yıl sürdüren Hayrettin, Zeki, Mesut ve Engin Çiçek kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nden etkilenerek 2018 yılında 85 dönüm alanda Haşimoğlu Atık Entegre AŞ'yi kurdu.

Tesiste yılda 290 bin ton atığı geri dönüştürerek çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan kardeşler geri dönüşüme dikkati çekmek için tesis bünyesinde bir de atık müzesi açtı.

4 kardeş "Haşimoğlu Müzesi" adıyla ziyarete açılan müzede, babalarının topladığı özel parçaların da bulunduğu hurdalardan sanatçıların hazırladığı ürünler ile mezatlardan satın aldıkları tarihi eserlerden oluşan yüzlerce eseri sergiliyor.

Çevreci kardeşler koleksiyonlarında yer alan 2 bin 452 eser müzeye sığmayınca tesis bünyesinde bir de "sanat sokağı" oluşturdu.

Bir yandan babalarının hatırasını yaşatmak isteyen kardeşler diğer yandan da çevre bilinci oluşturmak istiyor.

- "Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer"

Zeki Çiçek, AA muhabirine 1980’li yıllarda babalarının hurdacılık yaparak geçimini sağladığını, kardeşleriyle de yıllarca bu işi sürdürdüklerini söyledi.

Hurda işine 8-9 yaşlarında babalarıyla birlikte başladıklarını anlatan Çiçek, "Babam hurdaların içinden çıkan, eski, tarihi eserleri ayırırdı bir köşeye. Vefat ettikten sonra biriktirdiği antikalar ve eşyaların hatırası olsun diye bir yer düşündük. Tesisi kurduğumuz zaman da bu hatıraları bir yerde sergilemek istedik. Bu alan bir sergiye dönüştü." dedi.

Çiçek, bu alanın müze olması için 3 yıl önce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne yaptıkları başvurunun onaylandığını belirterek, ziyaretçilerin ücretsiz ziyaret edebildiğini söyledi.

Müzenin kapısının herkese açık olduğunu aktaran Çiçek, ziyaretçilerin eserleri gördüklerinde beğenilerini ifade ettiğini aktardı.

Çiçek, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Hurdalardan, geri dönüşümden çıkan atıklardan oluşan eserlerin sergilendiği dünyada böyle bir müze yok. Yerli ve yabancı turistler, yeni evlenen çiftler, öğrenciler geliyor, hem sıfır atıkla ilgili bilgi alıyor hem müzeyi geziyorlar. Doğa, çevre ve sanat hepsi iç içe. Ülkemiz adına bir farkındalık yaratmak istedik." dedi.

Çiçek, sergilenen eserlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Müze için 'ilk yakıt istasyon aracı', İngiltere'de 1882'de dar sokaklarda kullanılan at arabalı itfaiye aracı, Abdülhamit döneminden kalan bir cip, yine Abdülhamit döneminde Sirkeci Garı'nda kurulan tramvay ve buharlı çan saati gibi birçok eseri aldık. Bunları babamızın anısına değerlendiriyoruz. Bunları sergilediğimiz için mutluyuz, milletimiz bize geliyor teşekkür ediyor. Ayrıca hayvanat bahçemiz var."

- Ziyaretçiler memnun

Ziyaretçilerden coğrafya öğretmeni Zeynep Pelit, son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak öğrencilerde geri dönüşüm kültürünü oluşturmak istediklerini söyledi.

Pelit, "Bu müze öğrencilere her maddenin geri dönüştürülebilir olduğunu gösteriyor. Öğrenciler için de bizim için de çok faydalı." ifadelerini kullandı.

Gençlerden Fehime İnan da geri dönüşümle atıkların üretime kazandırıldığı tesisi görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu sayede çevrenin nasıl korunacağını da öğrendiklerini söyledi.

Düğün öncesi fotoğraf çekimi için gelin ve damatlıkla müzeye gelen Meryem ve Abdulhadi Akıncı çifti ise dış çekim için bu alanı tercih ettiklerini belirterek, bu müzeyi ve sanat sokağını ilçeye kazandıran kardeşlere teşekkür ettiler.


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