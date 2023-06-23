Midyat ilçesinde sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde kentsel sit alanı içerisinde yer alan tarihi sokak ve çarşılarda başlatılan Cephe İyileştirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi tamamlandı.

Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, şehri ziyaret edenlerin önemli uğrak mekanlarından olan tarihi sokak ve çarşılarda, onarım, cephe bütünlüğünün sağlanması amacıyla başlatılan Cephe İyileştirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışmaları bitti.

Restorasyon çalışmaları Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nca uygun görüldüğü şekilde tamamlanan projede, Midyat-Estel kentsel sit alanında Ortaçarşı mahallesinde 4200 metre sokak aksı ile Akçakaya- Işıklar mahallelerinde 1800 metre sokak aksında bulunan cephelerde geleneksel dokuya aykırı duvar, sıva, derz, doğramalar sökülüp, yerine kent dokusuna ve restorasyon projesine uygun duvar, derz ve doğramalar yapıldı.

Ayrıca, 6000 metre sokak cephe aksında 14 bin 200 metrekare cephe yüzeyi, 146 kapı, 34 ahşap kepenk, 129 pencere, 10 otomatik kepenk yenilendi.

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