Kızıltepe'de öğrenciler atık malzemelerden yeni ürünler tasarladı

MARDİN (AA)- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenciler atık malzemeler kullanarak yeni ürünler oluşturdu.

Adnan Menderes İlkokulu Müdür Yardımcısı İslim Dilara Altıntaş ve Işıklar İlkokulu Müdür Yardımcısı Muazzez Batu tarafından "Yeniden Kullanılmış Parçalardan Eşsiz Sanat Eseri" e-Twinning projesi hazırlandı.

Yaratıcı düşünme becerilerini desteklemek, sanatsal bakış açısı kazanmalarını sağlamak ve aynı zamanda tüketirken üreten, çevre koruma bilincine sahip bireyler yetiştirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında iki okulun öğrencileri, atıklardan çeşitli ürünler yaptı.

Adnan Menderes İlkokulu Müdür Yardımcısı İslim Dilara Altıntaş, yaptığı açıklamada, projede yer alan etkinliklerde özellikle geri dönüştürebilir ürünleri kullanmaya önem verdiklerini söyledi.

Bunu da en başta çevrelerinde toplayabildikleri ürünlerden başladıklarını kaydeden Altıntaş, şunları söyledi.

"Projede bizi en çok çocukların ilgisi memnun etti. Özellikle 6-12 yaş gruplar öğrenme konusunda çok hevesliler yaparak yaşayarak öğrenmek istiyorlar. Atölyedeki çalışmalara severek katıldılar. Çocuklara geri dönüşümle ilgili sanal ortamda çeşitli oyunlar da hazırladık. Çocuklar ve velilerle her zaman etkileşim halindeydik. Çocuklar proje sayesinde sadece kendi ülkelerindeki değil, Romanya ve Azerbaycan da ki öğrencilerle de sanal ortamda tanışma fırsatı buldular."

Işıklar İlkokulu Müdür Yardımcısı Batu ise çocukların kağıt, plastik ve cam gibi ürünleri tekrar kullanarak eşsiz birer sanat eserleri yaptıklarını ifade etti.

Velilerinde bu projede çocuklarıyla aktif rol aldığını kaydeden Batu, "Projemizin bir kısmında da yaptığımız etkinliklerin teknolojiye uyarlanması isteniliyor. Yaptığımız etkinliklerin sonucunda teknoloji kısmını kullandık. Web 2 aracını hem öğrenciler hem bizler hem de velilerimiz kullanarak etkinliği o şekilde tamamladık. Buradaki amacımız çocukların teknolojik bilgileri kullanması ve kendini bu yönde geliştirmesi oldu." diye konuştu.

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