Mardin'de OSB müteşebbis heyeti toplandı

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MARDİN (AA) - Mardin 1.Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında bir araya geldi.



OSB yönetim binasında gerçekleştirilen toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, OSB Yönetim Kurulu Başkan V. Nasır Duyan, başkan yardımcısı Şükrü Karaboğa, Tekstil Sanayicileri Derneği Başkanı Ahmet Azun, Bulgurcular Derneği Başkanı Faysal Sun ve OSB'de bulunan firma yetkilileri de katıldı.

Toplantıda, gündemdeki konuların görüşülmesinin ardından OSB Başkan V. Nasır Duyan, OSB’nin son dönemi hakkında Vali Demirtaş’ı bilgilendirdi.

Vali Mahmut Demirtaş, ilimizde istikrarın devam etmesi, istihdamın artması ve ihracat rakamlarının artmasının sevindirici gelişmeler olduğunu dile getirdi.

Mardin 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin özellikle bulgur ve makarna gibi sektörlerde ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu belirten Vali Demirtaş, şöyle dedi:

"Tam da bu aralar ilimizde ekilen ürünlerin hasat dönemini yaşıyoruz. Çiftçilerimize ve sanayicilerimize bol kazançlar diliyorum. Anız yangınları için de dikkatli olmakta fayda var. Çiftçilerimizin bir yıllık emeklerinin heba olmamasını temenni ediyorum. Stokçuluğun önlenmesi ve fiyat dengesinin sağlanması amacıyla denetimler de sürmektedir. 1. OSB bölgemizde özellikle son yıllarda tekstil yatırımları ve buna bağlı olarak istihdamın artması sevindirici gelişmelerdir."

Toplantı dilek ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

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