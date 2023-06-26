AK Partili Kılıç ve Alma'dan Kurban Bayramı mesajı

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MARDİN (AA) - AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve İl Başkanı Vahap Alma Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, bayramların kırgınlık ve küskünlüğün unutulduğu, sevginin daha da pekiştiği özel günlerin başında yer aldığına değindi.



Milletvekili Kılıç, şunları kaydetti:



"Bayramlar, bizleri aynı niyet ve gayeyle ümmet olma şuurunda buluşturan, kardeşlik duygularımızı pekiştiren, bize inanç ve medeniyet değerlerimizi hatırlatan ilahi armağanlardır. Bayramlar bizlere Allah’ın bir nimeti olmasıyla birlikte, kendimizi yenilemenin, manevi iklimi devam ettirmenin başlıca hatırlatıcısıdır. Yaşamın tüm yoğunluğuna rağmen değerlerimize yeniden sahip çıkmaya vesile olan bu önemli günleri eş, dost ve akraba ortamıyla geçirmeye özen göstermeliyiz."

AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, bayramların birlik ve beraberliğin, merhamet ve sevginin, dostluk ve kardeşliğin en fazla hissedildiği yegane günlerin başında geldiğini ifade etti.

Bayramların birleştirici yönüne değinen Alma, mesajında şunlara değindi:



"Manevi değerleri içinde barındıran, dinimizin en anlamlı günlerinin başında gelen bayramlar kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren önemli günlerdir. Bizi biz yapan rahmet pınarlarıyla içimizi dolduran, merhamet ve yardımlaşma duygularımızı kabartan, manevi iklimiyle gönüllerimizi kuşatan bayramlarımızdır."

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