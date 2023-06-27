Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Kurban Bayramı mesajı

MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında, ülkenin ve milletin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların çoğaldığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'nı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramlarda, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığını kaydeden Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hamdolsun, bir kez daha Kurban Bayramı'na ulaştık. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bayramı en güzel şekilde değerlendirmek ve huzurlu bayram geçirmek, tüm vatandaşlarımız için en büyük dileğimdir. Bu vesileyle tüm Midyatlı vatandaşlarımızın, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder, bu mübarek günlerin tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini rabbimden niyaz ederim."





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