Mardin Valisi Demirtaş, güvenlik güçleri ve şehit aileleriyle bayramlaştı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ile şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Vali Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Mardin İl Başkanı Hatice Turan Kandemir ile Mardin Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Irak'ın Gara bölgesinde geçen yıl terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın kabrinizi ziyaret eden Demirtaş, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Din görevlileri, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Demirtaş ve beraberindekiler daha sonra şehit aileleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının uygulama noktalarını ve Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret ederek buradakilerle bayramlaştı.



Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede Kurban Bayramı'na huzurlu bir şekilde girdiklerini söyledi.

Kentte 5 bin 585 personelle trafik kontrolleri yapıldığını ve vatandaşın huzuru, güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Mardin çok şükür turizmin çok yoğun olduğu, tercih edildiği bir kent. Tüm vatandaşlarımızı bu bayram tatilinde Mardin'e bekliyoruz. Şu an çok şükür ülkemiz her zamankinden daha güvenli bir ülke. Mardin'imiz de bunun içinde çok önemli bir yere sahip."





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