Midyat'ta Kurban Bayramı namazı kılındı

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde Kurban Bayramı namazı kılındı.



Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Kasım Altunkaya Camisini dolduran vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Camide, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.



Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı.



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