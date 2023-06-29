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MARDİN (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Mardin İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda partililerle bayramlaştı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kentte bulunan Bakan Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığı tarafından merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak ve AK Parti İl Başkanı Vahap Alma tarafından karşılanan Işıkhan, partililerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

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