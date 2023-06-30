Metropolit Özmen, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı:

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MARDİN (AA) - Mardin Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Özmen, eylemi şiddetle kınayıp, herkesi dini değerlere saygılı olmaya davet etti.

Özmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğü Allah tarafından insanoğlunun donatıldığı en değerli armağanlardır. Bu, insan onuruna hizmet edecek şekilde kullanılması şartıyla. Bu manada küresel anlamda, insanların sahip oldukları değişik dinler, mezhepler ve inançlara karşı karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde yaşamaları Allah'ın buyrukları arasında bir gerçek.

Dolayısıyla, Allah'ın suretinde yaratılmış biz insanlar, birbirimizin dinine veya inancına son derece saygılı olmak zorundayız. Son günlerde, İsveç'te Kur'an yakma eylemine ibretle ve üzüntüyle şahit olduk. Şunu açıkça belirtelim ki, bu eylem, kesinlikle ifade özgürlüğü kapsamına girmez ve dinlere karşı en büyük saygısızlıktır, nefrettir! Zira özgürlük, başka insanların dini değerlerine saldırma hakkı vermez.

Mardin ve Diyarbakır Süryani Metropolitliği olarak, bu menfur eylemi şiddetle kınıyor, herkesi dini değerlere saygılı olmaya ivedilikle davet ediyoruz."

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