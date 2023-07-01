Mardin'deki Sultan Şeyhmus Türbesi'nde bayram yoğunluğu yaşandı

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MARDİN (AA) - Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar Sultan Şeyhmus Türbesini ziyaret ediyor.

Mardin'deki Sultan Şeyh Musa (Sultan Şeyhmus) Külliyesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, dua ediyor.

Türbeyi ziyarete gelen Ali Gök, satın aldıkları kurbanı da külliye alanında kestiklerini belirterek, "Bayramı burada karşılamak istedik. Kurbanımızı da buradan alıp, kestik. Türbeyi ziyaret edip namazımızı kılıp dua ettik. Depremde hayatını kaybeden insanlar için mevlit okundu" dedi.

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