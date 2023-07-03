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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Demirtaş, Samsun gezisine katılan gençleri uğurladı

AA

Mardin Valisi Demirtaş, Samsun gezisine katılan gençleri uğurladı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, gençlik kampına katılacak gençleri Samsun’a uğurladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin her yıl yaz aylarında düzenlediği "Gençlik Bilgi Kampları"nın dördüncüsü bu yıl Samsun'da gerçekleştirilecek.

Gençlik merkezlerinde farklı alanlarda eğitim alan 128 kız öğrenci, bilgi kampında el sanatları, tiyatro ve deniz aktivitelerine katılacak, Samsun'un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ederek, eğlenceli zaman geçirme fırsatı bulacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde Mardinli gençlerle bir araya gelen Vali Demirtaş, Samsun gezisine katılacak 128 kız öğrenci ile görüştü.

Demirtaş, gençlik kamplarının öğrencilerin gelişimi açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, bu kafilede kız öğrencilere ayrıcalık tanıdıklarını söyledi.

Gençlerin gelecekleri olduğunu dile getiren Demirtaş, "Gençlik merkezimiz her sene öğrencilerimize böylesi imkanlar tanıyor. Gençlerimizi bu sene Samsun'a uğurluyoruz. Bu tür güzel ve faydalı etkinliklerden daha fazla öğrencimizin faydalanabilmesi için Gençlik Bakanlığımızdan biraz daha kontenjan istedik." dedi.

Demirtaş, daha sonra gençleri Samsun'a uğurladı.

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