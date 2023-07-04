Mardin Ovası'nda son yılların en verimli buğday hasadı sezonu yaşanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Ovası'nda son yılların en verimli buğday hasadı sezonu yaşanıyor

AA

Mardin Ovası'nda son yılların en verimli buğday hasadı sezonu yaşanıyor

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin Ovası'nda üretilen buğdaya, bu yıl ilkbaharda düşen yağışlar bereket kattı.

Tarımın lokomotif sektör olduğu Mardin'de kuru tarımın ardından sulu tarım yapılan arazilerde de hasat sürüyor.

Günlük hasat edilen 10 bin ton buğday, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezine götürülüyor.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, AA muhabirine, kentte tarıma elverişli 3 milyon 147 bin dönüm arazinin bulunduğunu söyledi.

Hububat ve bakliyat ekiminin yapıldığı alanın ise 2 milyon 500 bin dönümden fazla olduğunu ifade eden Öter, şunları kaydetti:

"Bu alının yaklaşık yüzde 60'ı sulanabilir alan. Bu alanda çiftçilerin kendi imkanlarıyla açtığı artezyen kuyuları ile sulama gerçekleşiyor. GAP faaliyete geçtiğinde bölgemiz rahatlar. Geçen sene kuru alandaki ürünler tamamen zayi oldu. Kuru alanda hasat yapılamadı. Bu sene kuru alandaki ürünün tamamı hasat edildi. Kuru alanda en düşük yerde 300 kilogram ürün verdi. Sulu alanlarda ise 800 kilograma kadar verim elde ediyoruz. 33 yıldır bu sektördeyim, son 7 yılda en çok verimin olduğu bir seneyi yaşıyoruz. Hem buğdayda hem arpada verim yüksek."

Öter, tarlalara giren biçerdöverlerle hasadın devam ettiğini dile getirerek, buğday hasadının ardından aynı tarlalara mısır ekiminin yapılacağını aktardı.

Arpada bu yıl geçen senenin iki katından fazla verim elde edildiğini anlatan Öter, buğdayda da verim artışı yaşandığını belirtti.

Öter, "Arpada geçen sene 200 bin ton, bu sene yaklaşık 400 bin ton ürün elde ettik. Buğdayda da geçen sene Mardin geneli 1,5 milyon ton ürün elde ettik, bu yıl da 1,7 milyon ile 2 milyon ton arası rekolte bekliyoruz. Geçmişte kuraklıktan dolayı kuru alanlara biçer giremiyordu. Bu sene de öyle olsaydı çiftçi alternatif ürün düşünüyordu. Ama bu sene mart ve nisan ayında iyi yağış düşmesinden dolayı kuru alanda da hasat yapıldı." diye konuştu.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'nin Orta Doğu’nun en büyüğü olduğunu ve 250 bin tonluk kapasitelerini doldurduğunu dile getiren Öter, Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) daha fazla yer açmasını istediklerini ifade etti.

- "Allah bereketini yağdırdı"

Hububat Ticaret Merkezi esnafından Mehmet Vejdi Erbey, bu sezonun çok bereketli geçtiğini söyledi.

Ambarlarının dolduğunu anlatan Erbey, "Böyle bir kalite yok. Verim de güzel. TMO'dan isteğimiz biraz daha bizlere yer açsınlar." dedi.

Kızıltepe ilçesinde çiftçi Marvan Geçgel hasat sezonuna çok iyi bir şekilde başladıklarını anlatarak, "Nisan ayında düşen yağmurdan dolayı çok güzel verim aldık. Buğdayın kalitesi de çok iyi. Buğdayda önceki yıllarda biraz kuraklık vardı. Bu sene daha iyi. Allah bereketini yağdırdı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazara kendini vurdu; yakınlarının aracıyla yola çıkarılıp, ambulansa teslim edildi
YEREL HABERLER Kazara kendini vurdu; yakınlarının aracıyla yola ...
Mardin'de sulama kanalına düşen domuzu itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Mardin'de sulama kanalına düşen domuzu itfaiye ...
Kızıltepe'de iki tırın çarpıştığı kaza hasara neden oldu
YEREL HABERLER Kızıltepe'de iki tırın çarpıştığı kaza hasara neden ...
Mardin Valisi Demirtaş, Samsun gezisine katılan gençleri uğurladı
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, Samsun gezisine katılan ...
Köyde silahlı kavgada yaralandı, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi
YEREL HABERLER Köyde silahlı kavgada yaralandı, kendi kullandığı ...
Kızıltepe'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kızıltepe'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Soyu tehlike altındaki yamyam tombul çekirge, Mardin'de görüntülendi
YEREL HABERLER Soyu tehlike altındaki yamyam tombul çekirge, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.