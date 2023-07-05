Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 41 hekim ve 136 personel ile hizmet veriyor

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MARDİN (AA) - Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 41 hekim ve 136 personel ile halka hizmet sunuyor.



Günde 1100 hastaya hizmet veren merkez, Mardin ile yakın il ve ilçelerden gelen hastalara da hizmet sunuyor.



Merkezde 3 uzman diş hekiminin daha göreve başlamasıyla hekim sayısı 41'e yükseldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin restoratif diş tedavisi uzmanı, protetik diş tedavisi uzmanı ve pedodonti (çocuk diş uzmanı) uzmanı ile 38 pratisyen diş Hekimi olmak üzere toplam 41 hekim ve 136 personel ile halka en iyi hizmeti sunmak için çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.



Merkezde 2 panoramik ve 2 priapikal röntgen cihazı, ameliyathane ve laboratuvarla 7 gün 24 saat vatandaşlara kesintisiz hizmet verildiğini ifade eden Yavuz, ayrıca genel anestezi altında engelli vatandaşlar ve çocuk hastalara da diş tedavisinin uygulandığını aktardı.



Yavuz, modern ve konforlu bir tedavi merkezi konumunda olan bu merkezin, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve ayaktan başvuran hastalara da en kaliteli ve nitelikli şekilde hizmet verdiğini belirterek, "Evde Sağlık Birimimiz de merkezimize ulaşım güçlüğü yaşayan vatandaşlarımıza gerekli hizmeti sağlamaktadırlar. İlimizde şu anda Nusaybin'de 30 ünitlik ve Midyat'ta 20 ünitlik Ağız Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) inşaatı devam etmekte olup, 2024 yılında inşaatı tamamlanıp halkımızın hizmetinde olacaktır." dedi.

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