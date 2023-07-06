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        Mardin 1969 Spor ile Arif Cılak ile sözleşme imzaladı

        TFF Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Artvin Hopaspor'dan orta saha oyuncusu 29 yaşındaki Arif Cılak ile anlaştı.

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 11:58
        Mardin 1969 Spor ile Arif Cılak ile sözleşme imzaladı

        MARDİN (AA) - TFF Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Artvin Hopaspor'dan orta saha oyuncusu 29 yaşındaki Arif Cılak ile anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce transferi konusunda ön prensipte anlaştıkları Arif Cılak ile 1 yıllık sözleşme imzaladıkları bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, transfer çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdüğünü kaydetti.

        Aşar, "Hedefimiz kamp dönemine kadar transferlerimizi tamamlamak. Hocamızın öncülüğünde gerekli gördüğümüz mevkilere bize fayda sağlayacak karakterli futbolcuları kadromuza dahil ediyoruz. Taraftarımız bize inansın ve sürekli yanımızda olsun. Mardin formasını en güzel şekilde taşıyacak futbolcuları transfer ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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