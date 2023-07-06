Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çekya uyruklu kadın Mardin'de Müslüman oldu

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 12:52
        Çekya uyruklu kadın Mardin'de Müslüman oldu

        MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesine evlilik nedeniyle gelen Çekya (Çek Cumhuriyeti) uyruklu Klara Kovarıkova, ihtida töreniyle Müslüman oldu, Esma ismini aldı.

        İlçe Müftü Vekili Abdurrahim Yıldırım'ın katıldığı Müftülük'te gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Kovarıkova'ya İslam diniyle ilgili bilgi verildi.

        Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Kovarıkova'ya "ihtida belgesi" verildi, Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

        Kovarıkova, Esma ismini alarak Müslüman oldu.

        Daha sonra Müftü Vekili Yıldırım dua okudu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Mardin´de 22 yılık kan davası barışla sonuçlandı
        Mardin´de 22 yılık kan davası barışla sonuçlandı
        Kazara kendini vurdu; yakınlarının aracıyla yola çıkarılıp, ambulansa teslim edildi
        Kazara kendini vurdu; yakınlarının aracıyla yola çıkarılıp, ambulansa teslim edildi
        Köyde silahlı kavgada yaralandı, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi
        Köyde silahlı kavgada yaralandı, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi
        Soyu tehlike altındaki yamyam tombul çekirge, Mardin'de görüntülendi
        Soyu tehlike altındaki yamyam tombul çekirge, Mardin'de görüntülendi
        Bayramda Midyat'a turist akını; günde 10 bin kişi ziyaret ediyor
        Bayramda Midyat'a turist akını; günde 10 bin kişi ziyaret ediyor
        Park halindeki 4 otomobil yandı
        Park halindeki 4 otomobil yandı