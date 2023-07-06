Çekya uyruklu kadın Mardin'de Müslüman oldu
MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesine evlilik nedeniyle gelen Çekya (Çek Cumhuriyeti) uyruklu Klara Kovarıkova, ihtida töreniyle Müslüman oldu, Esma ismini aldı.
İlçe Müftü Vekili Abdurrahim Yıldırım'ın katıldığı Müftülük'te gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Kovarıkova'ya İslam diniyle ilgili bilgi verildi.
Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Kovarıkova'ya "ihtida belgesi" verildi, Kur’an-ı Kerim hediye edildi.
Kovarıkova, Esma ismini alarak Müslüman oldu.
Daha sonra Müftü Vekili Yıldırım dua okudu.