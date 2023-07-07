Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kızıltepe'de bal hasadı yapıldı

        Kızıltepe ilçesine bağlı Ulu köyünde bal hasadı gerçekleştirildi.

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 10:58
        Kızıltepe'de bal hasadı yapıldı

        MARDİN (AA) - Kızıltepe ilçesine bağlı Ulu köyünde bal hasadı gerçekleştirildi.

        İlçeye bağlı Ulu köyünde bal hasadı yapıldı. Kızıltepe Halk Eğitimi Merkezinde arıcılık kursu sorumlusu da olan Abdülkerim Yılmaz, devletin verdiği destek sayesinde bu sene güzel bir verim beklediklerini söyledi.

        Yörede hasadı yapılan balın çok güzel ve kaliteli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Halk Eğitimi Merkezinden eğitimden aldığımız sertifika sayesinde ve devletin verdiği destekle arıcılık yapıyoruz. Bu sene yaklaşık 5 bin kovan dağıtıldı. Yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Mardin´de 22 yılık kan davası barışla sonuçlandı
        Mardin´de 22 yılık kan davası barışla sonuçlandı
        Kazara kendini vurdu; yakınlarının aracıyla yola çıkarılıp, ambulansa teslim edildi
        Kazara kendini vurdu; yakınlarının aracıyla yola çıkarılıp, ambulansa teslim edildi
        Köyde silahlı kavgada yaralandı, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi
        Köyde silahlı kavgada yaralandı, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi
        Soyu tehlike altındaki yamyam tombul çekirge, Mardin'de görüntülendi
        Soyu tehlike altındaki yamyam tombul çekirge, Mardin'de görüntülendi
        Bayramda Midyat'a turist akını; günde 10 bin kişi ziyaret ediyor
        Bayramda Midyat'a turist akını; günde 10 bin kişi ziyaret ediyor
        Park halindeki 4 otomobil yandı
        Park halindeki 4 otomobil yandı