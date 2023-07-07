Kızıltepe'de bal hasadı yapıldı

MARDİN (AA) - Kızıltepe ilçesine bağlı Ulu köyünde bal hasadı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Ulu köyünde bal hasadı yapıldı. Kızıltepe Halk Eğitimi Merkezinde arıcılık kursu sorumlusu da olan Abdülkerim Yılmaz, devletin verdiği destek sayesinde bu sene güzel bir verim beklediklerini söyledi.

Yörede hasadı yapılan balın çok güzel ve kaliteli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Halk Eğitimi Merkezinden eğitimden aldığımız sertifika sayesinde ve devletin verdiği destekle arıcılık yapıyoruz. Bu sene yaklaşık 5 bin kovan dağıtıldı. Yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.