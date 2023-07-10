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        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı haziran ayında 69 bin 304 yolcuya hizmet verdi

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 15:31
        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı haziran ayında 69 bin 304 yolcuya hizmet verdi

        MARDİN (AA) - Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 69 bin 304 yolcuya hizmet verdi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, haziran ayı istatistiklerini açıkladı.

        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında haziran ayında iç hat yolcu trafiği 68 bin 480, dış hat yolcu trafiği ise 824 oldu.

        Haziranda toplam 69 bin 304 yolcuya hizmet verildi.

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