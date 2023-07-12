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        Kızıltepe'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

        Kızıltepe ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlenecek.

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 09:50
        Kızıltepe'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

        MARDİN (AA) - Kızıltepe ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlenecek.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Halı Sokağı'nda birçok etkinliğin düzenleneceğini bildirdi.

        Cıdıroğlu, programa tüm Kızıltepe'deki vatandaşların davetli olduğunu belirtti.

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