Kızıltepe'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
Kızıltepe ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlenecek.
Giriş: 12.07.2023 - 09:50
MARDİN (AA) - Kızıltepe ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlenecek.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Halı Sokağı'nda birçok etkinliğin düzenleneceğini bildirdi.
Cıdıroğlu, programa tüm Kızıltepe'deki vatandaşların davetli olduğunu belirtti.