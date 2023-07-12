Muhtarlardan AK Parti Mardin İl Başkanı Alma'ya ziyaret

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesindeki mahalle muhtarları AK Parti İl Başkanı Vahap Alma'yı ziyaret etti.

Muhtarlar ziyarette mahallelerine yönelik sorunları, önerileri ve talepleri iletti.

Alma ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşların huzurunu olumsuz etkileyecek her sorunu çözüme kavuşturma gayretinde olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Taziyeevlerinin bazı eksikliklerinin giderilmesi, su sıkıntısı yaşayan bölgelerin bir an önce bu sorunlarının çözülmesi, bazı mahallelerde bulunan bozuk yolların ivedilikle düzenlenmesi ve benzeri birçok konuyu ele aldık. İnşallah tüm bu sorunları gerekli mercilere ileterek, istişare halinde çözüme kavuşturmaya çalışacağız."