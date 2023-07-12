Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muhtarlardan AK Parti Mardin İl Başkanı Alma'ya ziyaret

        Mardin'in Artuklu ilçesindeki mahalle muhtarları AK Parti İl Başkanı Vahap Alma'yı ziyaret etti.

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 11:53
        Muhtarlardan AK Parti Mardin İl Başkanı Alma'ya ziyaret

        MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesindeki mahalle muhtarları AK Parti İl Başkanı Vahap Alma'yı ziyaret etti.

        Muhtarlar ziyarette mahallelerine yönelik sorunları, önerileri ve talepleri iletti.

        Alma ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşların huzurunu olumsuz etkileyecek her sorunu çözüme kavuşturma gayretinde olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Taziyeevlerinin bazı eksikliklerinin giderilmesi, su sıkıntısı yaşayan bölgelerin bir an önce bu sorunlarının çözülmesi, bazı mahallelerde bulunan bozuk yolların ivedilikle düzenlenmesi ve benzeri birçok konuyu ele aldık. İnşallah tüm bu sorunları gerekli mercilere ileterek, istişare halinde çözüme kavuşturmaya çalışacağız."

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kick boksta milli takıma seçilen sporcular madalyalarını aldı
        Kick boksta milli takıma seçilen sporcular madalyalarını aldı
        Motosikletle dünya turuna çıkan Alman çift, Mardin´de
        Motosikletle dünya turuna çıkan Alman çift, Mardin´de
        Nusaybin'de 2 TIR çarpıştı: 2 yaralı
        Nusaybin'de 2 TIR çarpıştı: 2 yaralı
        Türkiye Kick Boks Şampiyonası Mardin´de başladı
        Türkiye Kick Boks Şampiyonası Mardin´de başladı
        Güvenlik kamerasından kimliği tespit edilemeyen taciz şüphelisinin yakalanmasını istiyorlar
        Güvenlik kamerasından kimliği tespit edilemeyen taciz şüphelisinin yakalanmasını istiyorlar
        Mardin´de 22 yılık kan davası barışla sonuçlandı
        Mardin´de 22 yılık kan davası barışla sonuçlandı