Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, ülkenin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden biri olduğunu belirtti.

Ülkenin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadıklarını kaydeden Şahin, 15 Temmuz'un Türk tarihinde bir dönüm noktası olarak kayda geçtiğini aktardı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Devletimizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi parçalamaya kalkışılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edilişinin 7'inci yılını hep birlikte idrak etmekteyiz. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla aziz milletimiz yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canı pahasına engelleyerek ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Yüce Türk milletinin, bedenini bombalara ve kurşunlara siper ederek sergilediği destansı duruş karşısında hezimete uğramış ve necip milletimiz bu şerefli ve vakur duruşuyla bütün dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Tüm hain odaklar şunu iyi bilmelidir ki, devletimize, ay yıldızlı bayrağımıza, milletimize, milli irade ve demokrasimize hainlik edenler, karşılarında her daim güçlü Türk milletini bulacaklardır. 15 Temmuz gecesi gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman şehitlerimize, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan hemşerimiz Velit Bekdaş'a yüce mevladan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum."