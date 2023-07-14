Mardin Valisi Demirtaş şehit yakınları ve gazilerle buluştu

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Demirtaş, bir oteldeki programda, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere vatanı, milleti, devleti, bayrağı, canından aziz bildiği mukaddes değerleri uğruna toprağa düşen tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

Demirtaş, "Vatan sevdalıları, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz, o gece verdikleri mücadeleyle, 15 Temmuz karanlığını boğup aydınlık bir sabahı geride kalanlara emanet etmişlerdir." dedi.

Şehit yakınlarını yalnız bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını ifade eden Demirtaş onların kendilerini yalnız hissetmelerine asla müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Demirtaş şöyle konuştu:

"Üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen, 15 Temmuz hain darbe girişimi, zihnimizde tüm canlılığıyla yer tutmaya devam ediyor. Bu süreçte başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz ve bizler, FETÖ ve PKK gibi milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden terör örgütleri ile mücadeleyi, milletimizden aldığımız güçle, azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz."

Programa Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gazi ve aileleri katıldı.