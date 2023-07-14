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        Kaymakam Cıdıroğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:40
        Kaymakam Cıdıroğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        MARDİN (AA) - Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam Cıdıroğlu, mesajında, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin, asırlar boyunca hafızalardan çıkmayacağını kaydetti.

        Darbe girişimine direnen milletin başarısıyla bugünü tarihe altın harflerle yazdığını kaydeden Cıdıroğlu, açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde şehit edilen vatandaşlara rağmen meydanı darbecilere bırakmayarak mücadele eden milletin, iradesine ve demokrasisine sahip çıktığını belirtti.

        Cıdıroğlu, "Demokrasi zaferiyle sonuçlanan bugün dünyaya örnek olmakla kalmadı ilham kaynağı da oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, demokrasi için can vermiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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