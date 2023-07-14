Mardin Valisi Demirtaş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirtaş mesajında, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin, aziz milletin inancıyla destansı bir şekilde önlendiğini belirtti.

Ülkenin bağımsızlığı için tanklara ve toplara göğsünü siper eden şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve sıhhat dileyen Demirtaş, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla çıktıkları sokaklarda, yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını vererek, kanlarını dökerek göğüs germiş ve engellemiştir. Kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz, hain darbe gecesini takip eden günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile de vatan ve bayrak sevgilerini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle, ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Milletimizin 15 Temmuz darbe kalkışmasına karşı verdiği büyük kahramanlık destanı ise asla unutulmayacak, unutturulmayacak ve daima yaşatılacaktır."