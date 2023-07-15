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        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma, 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan Halil Algan'a ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 13:56
        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma, 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

        MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan Halil Algan'a ziyarette bulundu.

        İl yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle 15 Temmuz gazisi Algan'ı ziyaret eden Alma, 15 Temmuz'da milletin azim ve iman dolu dik duruşunun dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadelenin örneği olduğunu belirtti.

        15 Temmuz'da milletin üstün mücadele sergilediğini kaydeden Alma, şöyle konuştu:

        "Allah Halil Algan kardeşimizden ve tüm gazilerimizden razı olsun. Bu uğurda canını veren kardeşlerimiz oldu. Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. O geceyi canlı şahitlerinden olan hemşerimiz Algan'a yaşamında hayırlı, uzun bir ömür diliyorum."

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