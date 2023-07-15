Mardin'de "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" paneli düzenlendi

MARDİN (AA) - Mardin'de Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) iş birliğiyle "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" paneli gerçekleştirildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve bu hain darbe girişimine milli irade ile karşılık verişinin 7. yıl dönümünü idrak ettiklerini söyledi.

15 Temmuz'un iyi okunması, anlaşılması, üzerinde düşünülmesi ve idrak edilmesi gereken hassas bir tarih dönemeci olduğunu kaydeden Demirtaş, "O karanlık gecede aziz milletimiz, FETÖ'nün ve onun yerli ve yabancı işbirlikçilerinin 40 yıldır gizli kapaklı sergilediği oyunu bitirmiş, perdeyi kapatmış, maskeleri düşürmüştür." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, 15 Temmuz'da darbeler ve muhtıralar devrinin kapandığını, 40 yıllık kirli planları ifşa olan ve milletten kuvvetli bir tokat yiyen FETÖ’nün devletten ayıklanmasıyla yeni bir dönemin başladığına şahitlik ettiklerini aktardı.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkenin yeni bir döneme adım attığını ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemiz tarımdan sanayiye, ticaretten turizme, sağlıktan eğitime, sanattan spora her alanda yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önümüzdeki yüzyılı her alanda Türkiye Yüzyılına dönüştürecek perspektif belirlenmiş, adımlar atılmaya başlanmıştır."

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da darbelerin toplumsal hafızada göz ardı edilmeyecek bir yer tuttuğunu belirterek, "15 Temmuz gecesinin diğer bütün özelliklerinden ayrı bir yerde değerlendirilmesi gereken özelliği de darbeye karşı ortaya çıkan direniştir." dedi.

Açılış konuşmaların ardından MAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Necmettin Acar moderatörlüğünde, GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül, Türkiye Maarif Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve gazeteci yazar Taceddin Kutay'ın katılımıyla panele geçildi.

Panelin ardından davetliler, Rektörlük fuaye alanında açılan "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisini gezdi.