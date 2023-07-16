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        Mardin'de tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 00:27
        Mardin'de tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Midyat - İdil kara yolunun Yayvantepe Mahallesi yakınlarında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 72 AAT 061 plakalı tır ile 01 AT 224 plakalı kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kamyonet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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