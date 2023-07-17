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        Artuklu'da kapalı semt pazarının yapımında sona gelindi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 12:36
        Artuklu'da kapalı semt pazarının yapımında sona gelindi

        MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesince merkez Artuklu ilçesinde 2 bin metrekare alan üzerine kapalı semt pazarı kurulması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

        Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, vatandaşları ve pazar esnafını kışın soğuktan yazın sıcaktan korumak, daha modern ve düzenli bir ortamda alışveriş yapılmasına olanak sağlamak için ilçenin Nur Mahallesinde kapalı semt pazarı kuruyor.

        2 bin metrekare alan üzerinde kurulumu yapılacak semt pazarı alanında 100 alışveriş standı yer alacak.

        100 metrekare alana inşa edilecek müştemilat binasında ise zabıta odası, mescitler ile kadın ve erkek tuvaletleri bulunacak.

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