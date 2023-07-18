Mardinli gençler "Gençlik Bilgi Kampı"na katılmak üzere İstanbul'a uğurlandı

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezinin her yıl yaz aylarında düzenlediği "Gençlik Bilgi Kampı"nın beşincisi İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Gençlik merkezlerinde farklı alanlarda eğitim alan 160 kız öğrenci, bilgi kampında el sanatları, tiyatro ve deniz aktivitelerine katılacak, İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ederek, eğlenceli zaman geçirme fırsatı bulacak.

Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya gelen Vali Mahmut Demirtaş, İstanbul gezisine katılacak 160 kız öğrenci ile görüştü.

Demirtaş, kamp programının Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin yanında olma taahhütlerinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

“Siz gençler, Mardin'in geleceği ve umudu olarak bizler için çok değerlisiniz.” diyen Demirtaş, gençlere her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Demirtaş, gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak, potansiyellerini geliştirmek ve onlara daha iyi bir gelecek sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını anlatarak, "Geleceğe hazırlanırken donanımlı bireyler olmanızı desteklemek, potansiyelinizi ortaya çıkarmak ve yeteneklerinizi geliştirmek bizim önceliğimiz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Demirtaş, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile gençleri İstanbul'a uğurladı.