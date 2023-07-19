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        Mardin'de kaçak su denetimi yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 22:43
        Mardin'de kaçak su denetimi yapıldı

        MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak su kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        MARSU Genel Müdürlüğü, kaçak su kullanımı ile ilgili kapsamlı mücadele yürütüyor.

        Vali Mahmut Demirtaş ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile MARSU Genel Müdürü Mehmet Songur, Artuklu ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan isale hattında inceleme yaptı.

        İncelemede Artuklu-Koyunlu içmesuyu isale hattından kaçak hat kullanılarak 3 villanın havuzuna su dolumu yapıldığı, 10 bahçede de kaçak su kullanıldığı tespit edildi.

        Kaçak su kullanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

        Vali Demirtaş, kaçak su kullanımını önlemek amacıyla caydırıcı tedbirler alınarak, kaçak su kullandığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını belirterek, "Kadim şehrimizde her vatandaşımızın hakkından sorumluyuz. Kaçak su kullanımına asla müsamaha göstermeyeceğimizi belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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