Nusaybin'de "Kort Tenisi Turnuvası"nda ödül töreni yapıldı Nusaybin ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen Kort Tenisi Turnuvası"nda ödül töreni yapıldı.

MARDİN (AA) - Nusaybin ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen Kort Tenisi Turnuvası"nda ödül töreni yapıldı.

Kaymakamlık, belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva Belediyespor Kompleksinde yapıldı.

Turnuvada kadınlarda, Sabire Bilgiç birinci, Sefa Karataş ikinci, Diljin Şinvar ile Fatma Akyürek üçüncü olurken, erkeklerde ise Taner Karadağlı birinci, İbrahim Tarko ikinci, Ramazan Atalan ile Beşir Şahin üçüncü oldu.

Final maçlarından sonra ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Nusaybin'in tüm branşlarda bölge ve Türkiye şampiyonalarında mücadele edecek sporcular çıkardığını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenledikleri turnuvaya yoğun bir katılım olduğunu dile getiren Kayabaşı, turnuvaya katılan tüm sporcular ile sporcuları yalnız bırakmayan sporseverlere teşekkür etti.

Daha sonra turnuvada dereceye giren sporculara Kaymakam Kayabaşı, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Fatih Dağhan Koçak, Başkontrolör Sabahattin Esen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Tekin tarafından madalya ve kupa takdim edildi.