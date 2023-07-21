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        Derik Belediyesi vatandaşları mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:08
        Derik Belediyesi vatandaşları mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor

        MARDİN (AA) - Mardin’in Derik ilçesinde belediye, yeni evlenen çiftlere hediyeler veriyor.

        Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ın öncülüğünde belediye hayata geçirdiği birçok proje ile vatandaşların kalbine dokunmaya devam ediyor.

        Son olarak "İlk Kahveniz Bizden, Mutluluklar Dileriz Projesi" ile yeni evlenen çiftlere belediye birim müdürleri tarafından hediye takdim ediliyor. Proje ile çok sayıda çifte hediye takdimi yapıldı.

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