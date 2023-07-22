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        Mardin 1969 Spor tecrübeli oyuncusu Ali Kemal Özkan ile yeniden anlaştı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 12:57
        Mardin 1969 Spor tecrübeli oyuncusu Ali Kemal Özkan ile yeniden anlaştı

        MARDİN (AA) - Mardin 1969 Spor eski futbolcusu tecrübeli sağ kanat oyuncusu Ali Kemal Özkan'ı yeniden kadrosuna kattı.

        Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup ekibi Mardin 1969 Spor transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı lacivertli takım 29 yaşındaki eski futbolcusu Ali Kemal Özkan ile yeniden anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce transferi konusunda ön prensipte anlaştığımız Ali Kemal Özkan ile resmi sözleşme imzaladık. Ailene tekrar hoş geldin Ali Kemal Özkan." ifadelerine yer verildi.

        Kulüp binasında kendini yeniden Mardin 1969 Spor'un renkleriyle buluşturan imzayı atan Ali Kemal Özkan, "Mardin'e geldiğim ilk gün kendimi buralı hissettim. Çünkü çok sıcak bir şekilde karşılandım. Mardin 1969 Spor taraftarı beni bağrına bastı. Tekrar bu camianın bir parçası olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum." dedi.

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