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        Mardin'de serinlemek için çaya giren kadın boğuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 18:53
        Mardin'de serinlemek için çaya giren kadın boğuldu

        MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde 22 yaşındaki kadın serinlemek için girdiği çayda öldü.

        Sivrice Mahallesine bağlı Beyazsu mesire alanına ailesi ile pikniğe giden 2 çocuk annesi Sultan Çaka, serinlemek için Beyazsu çayına girdi.

        Çaka'nın çayda bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolması üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Çaka, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çaka, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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