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        Vali Mahmut Demirtaş'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:18
        Vali Mahmut Demirtaş'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Demirtaş, mesajında, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma hürriyetinin aracı olan basının, demokrasinin gelişmesini de sağlayan önemli unsurların başında geldiğini belirtti.

        Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde yeni iletişim araçları artarken, toplumun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının daha fazla önem kazandığı ifade edilen açıklamada, bu sebeple yazılı, görsel ve işitsel kitle iletişim araçlarının toplumu tarafsız ve objektif aydınlatmasındaki öneminin her geçen gün arttığını bildirdi.

        Basın mensuplarının üstlendiği bu önemli görevler ile toplum ile devlet arasında köprü olarak, her şartta durmaksızın görevlerini büyük bir fedakarlık içerisinde yaptığını aktaran Demirtaş, şunları kaydetti:

        "Türk basınında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde, basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin çok zor şartlarda görevlerini yerine getirebilmek için basın mensuplarının göstermiş oldukları çabayı takdir ediyor, basınımızın bugüne gelmesinde emekleri geçen ve ebediyete intikal eden basın mensuplarına da Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren yerelden ulusa tüm basın mensuplarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

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